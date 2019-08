Óleo de Palma/Malásia: exportação avança 7,3%, para 1,48 milhão de t

Kuala Lumpur, 13/08 – A Malásia exportou 1,485 milhão de toneladas de óleo de palma em julho, um avanço de 7,3% ante o mês anterior, informou nesta terça-feira o Conselho de Óleo de Palma do país (MPOB, na sigla em inglês).

Em relatório mensal, o MPOB também disse que os estoques do produto no país eram de 2,391 milhões de toneladas no fim de julho, leve recuo de 0,79% ante junho. A produção aumentou 15%, para 1,738 milhão de toneladas. Fonte: Dow Jones Newswires