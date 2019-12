Óleo de palma: exportação da Malásia recua entre 1º e 31 de dezembro

Hong Kong, 31 – As exportações de óleo de palma da Malásia recuaram 4,9% no intervalo de 1º a 31 de dezembro em relação ao igual período do mês anterior, para 1,349 milhão de toneladas, informou a companhia de inspeção de cargas AmSpec Agri Malaysia. Segundo o inspetor, os principais destinos foram China, União Europeia (UE), Índia e Oriente Médio.

A SGS Malaysia Bhd estima que as vendas externas do produto no período somaram 1,325 milhão de toneladas, queda de 6% na comparação mensal. Os principais destinos foram União Europeia (UE), China, África do Sul e Índia. Fonte: Dow Jones Newswires.