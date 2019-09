Óleo de palma: analistas fazem projeções altistas para os próximos meses

Kuala Lumpur, 30 – Analistas de instituições financeiras divulgaram nos últimos dias projeções positivas para os preços de óleo de palma nos próximos meses. De acordo com o banco de investimentos Rabobank, aumentou a diferença entre as cotações do óleo de palma e outros óleos, o que deve ser positivo para a demanda de óleo de palma.

A expectativa da instituição é de que as importações chinesas de óleo de palma continuem fortes em setembro, já que estoques locais no gigante asiático ainda estão relativamente baixos. Além disso, as importações de óleo de palma da Índia este mês devem ter sido altas, segundo o Rabobank, em decorrência dos baixos estoques locais e em preparação para nova temporada de festas em outubro.

O banco RHB espera que preços do óleo de palma subam no quarto trimestre deste ano e no primeiro semestre de 2020. A projeção é que o preço médio de 2019 fique em 2.200 ringgits por tonelada e, em 2020, em 2.400 ringgits/tonelada. Fonte: Dow Jones Newswires.