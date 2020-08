Olavo de Carvalho é excluído do PayPal e culpa “comunistas” pela punição

Os cursos ministrados pelo astrólogo Olavo de Carvalho não poderão mais ser pagos por meio de PayPal, plataforma que permite a transferência de dinheiro online. Nas redes sociais, o filósofo comentou o caso.

“Eis o tipo de debate democrático que os comunistas praticam: tanto se esforçaram, que conseguiram fechar a minha conta do PayPal”, escreveu.

Segundo o Sleeping Giants Brasil, página anti fake news que visa demonetizar páginas e produtores de conteúdos com notícias falsas, a decisão do PayPal foi tomada nos EUA. Apesar do bloqueio, Olavo ainda tem acesso à outros meios de pagamento online.

Paypal decide cortar o acesso de Olavo de Carvalho O PayPal decidiu cortar o acesso de Olavo de Carvalho à sua… Posted by Sleeping Giants Brasil on Thursday, August 6, 2020

