Ojeda aceita proposta do Botafogo, e clube insiste por liberação junto ao Godoy Cruz Atacante diz 'sim' para os números apresentados pelo Botafogo, mas Alvinegro ainda não se entendeu com equipe argentina pela compra do atleta

O Botafogo deu um passo importante para contratar Martín Ojeda. O atacante aceitou a proposta feita pelo clube e deu “sim” pela mudança ao futebol brasileiro. Agora, o Alvinegro conta com isso e insiste na situação envolvendo o Godoy Cruz-ARG para comprar o atacante de 23 anos.

A equipe argentina ainda não chegou a um acordo com o Glorioso. O Godoy, inicialmente, pediu um valor por volta de 7 milhões de dólares (R$ 37,1 milhões, na cotação atual). Desde o começo das conversas, o Botafogo bateu o pé que não pagaria isto.

Ojeda, porém, já se comprometeu com o Botafogo. O Glorioso apresentou o projeto e ofereceu um contrato. O jogador gostou do salário e do tempo oferecido e já disse “sim” para atuar no clube.

Agora, com o acordo com o atleta e a vontade dele em ir para o Glorioso, a diretoria do clube brasileiro tem mais um motivo para “bater o pé” e diminuir ainda mais o valor. Ojeda tem contrato com o Godoy até o meio de 2023 e pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de dezembro.

É nisso que o Alvinegro insiste para convencer o Godoy e insistir para que a negociação tenha um final feliz. As conversas seguem e há otimismo para que Martín Ojeda seja jogador do Botafogo na próxima janela, que abre no dia 18 de julho.

O jogador é um dos destaques do futebol argentino na temporada. Pelo Godoy, ele marcou sete gols e deu sete assistências em 21 jogos.

