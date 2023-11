Oito reféns libertados em Gaza, entre os quais cidadãos de Israel com dupla cidadania de Uruguai, México e Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/11/2023 - 19:18 Para compartilhar:

Oito reféns israelenses, entre eles cidadãos de Israel com dupla cidadania de Uruguai, México e Rússia, foram libertados pelo Hamas no sétimo dia do acordo de trégua, anunciou o porta-voz da chancelaria do Catar na madrugada desta sexta-feira (1º, noite de quinta em Brasília).

“Os oitos cidadãos israelenses libertados hoje no âmbito do acordo são dois menores e seis mulheres”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari. Trinta prisioneiros palestinos devem ser libertados por Israel em troca de um total de 10 reféns em Gaza, entre eles “dois cidadãos russos que foram libertados ontem”, acrescentou.

csp/kir/hgs/mvv/am/rpr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias