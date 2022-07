Oito pessoas morrem em queda de avião de carga da Ucrânia no norte da Grécia

ATENAS (Reuters) – Um avião de carga ucraniano que transportava munições da Sérvia para Bangladesh caiu no norte da Grécia na noite de sábado, matando todos os oito tripulantes a bordo, disseram autoridades gregas e sérvias neste domingo.

Testemunhas disseram que a aeronave caiu em chamas perto da cidade de Kavala antes de explodir com o impacto em campos de milho, por volta da meia-noite (horário local). Anteriormente, o piloto havia relatado problemas no motor e havia solicitado um pouso de emergência.

Imagens de drones da cena mostraram detritos fumegantes da aeronave Antonov An-12 espalhados pelos campos.

A companhia aérea ucraniana Meridian, que operou a aeronave, confirmou que todos os oito tripulantes morreram no acidente. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia disse que todos eram cidadãos ucranianos.

As autoridades gregas recuperaram o corpo de um membro da tripulação até agora, disse um porta-voz do serviço de proteção civil. Seis corpos foram localizados durante uma inspeção inicial de drones na área, disse um prefeito local.

O ministro da Defesa da Sérvia, Nebojsa Stefanovic, disse que o avião transportava 11,5 toneladas de produtos, incluindo morteiros e projéteis de treinamento, fabricados pela indústria de defesa sérvia. O comprador da carga foi o Ministério da Defesa de Bangladesh, acrescentou.

Confirmando esse relato, Denys Bogdanovych, diretor-geral da Meridian, disse que o acidente não tem relação com a guerra atualmente em andamento na Ucrânia.

“CHEIO DE FUMAÇA”

A TV estatal grega ERT disse que o sinal da aeronave foi perdido logo após o piloto solicitar um pouso de emergência. Imagens de vídeo amadoras enviadas ao ertnews.gr mostraram a aeronave em chamas descendo rapidamente antes de atingir o solo no que parecia ser uma explosão.

As autoridades gregas disseram que a unidade especial de resposta a desastres e o pessoal militar, incluindo unidades de remoção de minas, foram enviados ao local. Eles proibiram as pessoas de se deslocarem pela área e aconselharam os moradores a manter as portas e janelas fechadas.

(Reportagem de Renee Maltezou, Ivana Sekularac, Michele Kambas, Tom Balmforth, Max Hunder, Thanasis Elmazis, Alkis Konstantinidis, George Moutafis e Yasmin Hussein)