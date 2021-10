Oito ou oitenta: Botafogo tem jogo decisivo pelo futuro na Série B do Brasileirão Alvinegro enfrenta o Avaí no Estádio Nilton Santos no maior "jogo de seis pontos" até agora neste Campeonato Brasileiro

Um jogo com requintes de drama e que carrega muita responsabilidade pelo futuro do Botafogo na temporada. A equipe comandada por Enderson Moreira entra em campo neste sábado para enfrentar o Avaí, às 19h no Estádio Nilton Santos, em um jogo de seis pontos pelo G4 da Série B do Brasileirão. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

Não é exagero: o Botafogo é o atual vice-líder com 48 pontos, mas o Avaí vem logo atrás, na 4º colocação, com 46. Entre a dupla que se enfrenta pela 28ª rodada está o CRB, que tem 47.

Ou seja, o Botafogo vive um cenário de “oito ou oitenta”: ou vence e aí dispara no G4, inclusive abrindo distância para um concorrente direto, ou tropeça e pode cair até para a 4ª posição. Cenários entre o céu e o inferno, o que ajuda a explicar a carga de importância que passa pela partida.

A torcida se fará presente mais uma vez. O Botafogo confirmou que a partida será um evento-teste da Prefeitura do Rio de Janeiro, disponibilizando 4.999 ingressos. Para entrar no estádio, é preciso apresentar exame de antígeno.

O desempenho do Glorioso em casa com certeza é um diferencial positivo para a partida. O Alvinegro é o melhor mandante da competição e tem números de aproveitamento acima da média atuando no Rio de Janeiro. Diante de um cenário que envolve decisão, números positivos podem ser bem-vindos.

