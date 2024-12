Oito mortos em desabamento de edifício no Cairo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/12/2024 - 12:43 Para compartilhar:

Oito pessoas morreram e outras três ficaram feridas após o desabamento de um edifício residencial de seis andares no centro do Cairo, nesta terça-feira (10), informou o Ministério da Saúde do Egito.

Equipes de resgate “vasculham os escombros para encontrar feridos ou corpos”, disse o porta-voz do ministério, Hosam Abdel Ghafar, em um comunicado.

O edifício, construído na década de 1960, estava sob ordem de reparação desde 1993, segundo um funcionário do distrito de Waili citado pelo diário estatal Al Ahram.

“Os moradores recorreram da ordem, que nunca foi cumprida”, acrescentou.

Por precaução, as autoridades evacuaram nesta terça-feira vários edifícios vizinhos, informou a administração do Cairo em nota.

Muitos dos edifícios do centro da capital egípcia, datados dos séculos XIX e XX, não foram restaurados. Nos últimos anos, vários ruíram na Grande Cairo por sua deterioração e descumprimento de normas de planejamento e construção.

maf/bha/clr/tp/mab/mb/jc