Oito meses depois, H2 Club SP volta a fazer o tradicional torneio Big Chance De hoje (3) a segunda-feira (9), e com dez opções de dias iniciais, torneio volta a ser jogado no H2 Club de São Paulo. Buy-in é de R$ 150 para R$ 200 mil garantidos na premiação

Cerca de oito meses após a última edição, por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento Big Chance voltará às mesas presenciais do H2 Club São Paulo a partir desta terça-feira (3). O tradicional torneio regular é considerado por muitos jogadores como o mais querido do público paulistano.

O Big Chance será disputado de 3 a 9 de novembro e terá R$ 200 mil de premiação garantida. A estrutura do torneio terá buy-in e rebuy de R$ 150 para um stack de 20 mil fichas, cada. Já o add-on terá valor de R$ 200 e dará direito a 40 mil fichas, segundo o SuperPoker.

O Dia 1A começa nesta terça-feira (3), a partir das 14h (horário de Brasília), com late register permitido até 18h30. Na quarta-feira (4) acontecem os Dias 1B (às 14h) e 1C (19h30). Na quinta-feira (5), será a vez do Dia 1D (14h) e Dia 1E (19h30). A sexta-feira (6) contará com as disputas do Dia 1F (14h) e Dia 1G (19h30). O sábado (7) reserva as disputas do Dia 1H (14h) e Dia 1I (19h30), enquanto o domingo contará com o Dia 1J (13h) e Dia 2, a partir das 17h30.

Maior clube de pôquer da América Latina, o H2 Club voltou a abrir suas portas em outubro, quando a Prefeitura de São Paulo definiu que a pandemia estava em situação de bandeira verde. O clube está funcionando com 60% de sua capacidade e com carga horária reduzida, das 13h às 23h, de segunda a domingo. Além disso, o uso de máscara e o distanciamento entre jogadores são obrigatórios. Os baralhos e fichas são limpos a todo instante e todas as regras de prevenção da OMS (Organização Mundial de Saúde) e da Prefeitura de SP são adotadas e respeitadas.

