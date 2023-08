Oito fuzileiros navais dos EUA permanecem hospitalizados após acidente na Austrália

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2023 - 6:03 Compartilhe

Oito fuzileiros navais americanos permanecem hospitalizados, um deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após o acidente com um avião militar no norte da Austrália que matou três marines.

O Boeing MV-22B Osprey, uma aeronave capaz de pousar e decolar com um avião ou verticalmente, como um helicóptero, sofreu o acidente no domingo, durante exercícios militares na ilha de Melville, ao norte de Darwin, com 23 fuzileiros navais americanos a bordo.

A chefe de Governo da província do Território Norte, Natasha Fyles, disse que oito soldados continuam hospitalizados e que deseja “assegurar a suas famílias que estão recebendo o melhor tratamento possível”.

As autoridades locais abriram uma investigação e tentam recuperar os corpos dos três marines mortos. Uma zona de exclusão aérea foi estabelecida ao redor da região.

O comissário de polícia da província do Território Norte, Michael Murphy, declarou à imprensa que a operação para recuperar os corpos e a investigação serão “prolongadas, longas e complexas”. Também disse que as autoridades preveem permanecer por pelo menos 10 dias na área.

Ele destacou que a área é repleta de arbustos, o que dificulta as tarefas.

O norte da Austrália se tornou uma base importante para as Forças Armadas americana nos últimos anos, com Washington e Canberra trabalhando em conjunto para contra-atacar a crescente influência chinesa na região da Ásia-Pacífico.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, homenageou os militares envolvidos no acidente e enviou as “mais profundas condolências às famílias dos marines que perderam a vida no acidente fatal”.

O secretário americano de Defesa, Lloyd Austin, também elogiou os militares mostos e disse que eles “serviram ao nosso país com coragem e orgulho”.

