Oito entre 24 atividades têm altas de preços no IPP de junho, revela IBGE

A queda de 1,14% nos preços dos produtos industriais na porta de fábrica em junho foi decorrente de quedas disseminadas. Houve aumentos de preços apenas em oito das 24 atividades pesquisadas, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os maiores recuos ocorreram entre os produtos de refino de petróleo e produtos de álcool (-7,24%), papel e celulose (-4,65%), calçados e artigos de couro (-3,56%) e fumo (-2,91%).

Em termos de influência, os segmentos que mais contribuíram para a queda do IPP em junho foram refino de petróleo e produtos de álcool (com impacto de -0,78 ponto porcentual), alimentos (com queda de 0,88% e impacto de -0,19 ponto porcentual) e papel e celulose (-0,16 ponto porcentual).