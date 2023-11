Oito combatentes pró-Irã morrem em bombardeios americanos na Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/11/2023 - 6:25 Para compartilhar:

Oito combatentes pró-Irã morreram nos bombardeios dos Estados Unidos contra duas instalações no leste da Síria em resposta aos ataques a seus miliares na região, informou nesta segunda-feira (13) a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

De acordo com o obervatório, entre os mortos nos bombardeios de domingo estavam ao menos um sírio e um iraquiano.

O governo dos Estados Unidos afirmou que efetuou ataques de precisão contra instalações no leste da Síria utilizadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) e grupos vinculados ao Irã em resposta aos ataques contínuos contra funcionários americanos no Iraque e na Síria.

Os ataques atingiram um “centro de treinamento e um esconderijo perto das cidades de Abu Kamal e Mayadin”, afirmou o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin.

Segundo o OSDH, os bombardeios destruíram um depósito de armas nos arredores de Abu Kamal, perto da fronteira com o Iraque, o que provocou uma série de explosões.

Os ataques também atingiram uma plataforma de lançamento de foguetes nas proximidades da cidade de Mayadin, no mesmo setor.

Esta foi a terceira vez em menos de três semanas que o Exército americano atacou alvos na Síria vinculados ao Irã, que apoia vários grupos armados aos quais Washington atribui o aumento dos atentados contra suas tropas no Oriente Médio.

