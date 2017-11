Oito alpinistas americanos são procurados em vulcão no México

Militares e socorristas buscaram, neste domingo (26), oito turistas americanos que teriam se acidentado no vulcão inativo de Citlaltépetl, conhecido como Pico de Orizaba, no estado de Puebla, o mais alto de México, informaram autoridades.

“Trabalhamos no resgate de oito excursionistas americanos que teriam se acidentado no Citlaltépetl”, indicou a Proteção Civil no Twitter, acrescentando que a operação é feita com a colaboração da marinha mexicana, dos Serviços Médicos Avançados de Puebla e do Grupo de Resgate Alpino do México.

No sábado, um helicóptero da marinha foi usado nas buscas, e os esforços continuaram por terra neste domingo, informaram à AFP fontes oficiais.

As autoridades não conhecem a identidade dos integrantes do grupo e o motivo específico da excursão deles.

O Pico de Orizaba, com pouco mais que 5.600 metros, fica na fronteira de Puebla e Veracruz (leste) e suas trilhas são disputadas por amantes do alpinismo – tanto profissionais, quanto aficionados, que nem sempre têm o equipamento adequado.

Na última quinta-feira, foi recuperado o cadáver de uma alpinista americana do mesmo pico, em uma operação arriscada, que deixou um socorrista ferido após cair de um barranco de 50 metros.

Em 2015, foram descobertos na montanha dois corpos mumificados a cerca de 5.200 metros de altura, mas eles não foram resgatados devido à complexidade do local onde estão.