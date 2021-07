Oito agentes do Metrô e um policial militar ficam feridos durante protesto em São Paulo

Oito agentes de segurança da linha 4-Amarela do Metrô e um policial militar ficaram feridos durante a manifestação contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em São Paulo. Cinco deles foram levados à Santa Casa com ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Militar, um grupo depredou agências bancárias, pontos de ônibus e lançou coquetel molotov em direção aos policiais. Durante um confronto, um policial acabou ferido.

No início da noite, um grupo invadiu uma agência bancária do Santander e quebrou vidros e atearam fogo nos caixas eletrônicos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Além do banco, pontos de ônibus foram depredados na altura da Universidade Presbiteriana Mackenzie e houve lançamento de coquetel molotov.

Duas pessoas foram detidas, suspeitas de participar dos atos de vandalismo e ferir os seguranças do transporte público. A Polícia Civil informou que a dupla foi liberada após assinar um termo circunstanciado no 78° DP, nos Jardins.

Através de um comunicado, a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação da Linha 4-Amarela do Metrô, informou que manifestantes depredaram o acesso Ouro Preto da estação Higienópolis-Mackenzie. Na tentativa de conter o grupo, oito seguranças sofreram escoriações e cinco deles foram socorridos.

Veja também