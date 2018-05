Oito aeroportos continuam sem combustível, diz Infraero

Mesmo com o fim da paralisação dos caminhoneiros, oito aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) ainda sofrem com a falta de combustível, segundo levantamento das 19h de hoje (30).

Os aeroportos que estão com falta de querosene são os de Uberlândia e Montes Claros, em Minas Gerais; Campina Grande, na Paraíba; Juazeiro do Norte, no Ceará: Palmas, capital do Tocantins; Imperatriz, no Maranhão; Londrina , no Paraná; e

e Protásio de Oliveira, em Belém, no Pará.

Segundo a Infraero, os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo.

A recomendação para os passageiros é que procurem as companhias aéreas para consultas sobre a situação de seus voos. A Infraero orienta os operadores de aeronaves a planejar os voos de acordo com a disponibilidade de combustível na rota pretendida.