Oitavas de final do surfe feminino dos Jogos de Paris são adiadas por causa do mau tempo

O mau tempo que tomou conta da parte da tarde do terceiro dia de competições em Teahupoo, no Taiti, pelos Jogos Olímpicos, impediu a realização da etapa de oitavas de final do surfe feminino nesta segunda-feira.

A mudança no clima barrou a entrada das competidoras na água após a finalização da disputa masculina, que aconteceu mais cedo. O forte vento atrapalhou a formação das ondas e a organização não quis colocar as surfistas em risco. Assim, as oitavas foram adiadas.

Entre as postulantes ao pódio, três brasileiras estão na disputa: Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel. Nesta terça-feira, uma nova chamada deverá ser feita para avaliar as condições do mar.

Durante a última bateria da fase masculina, disputada por Ethan Ewing e Connor O’Leary, já era perceptível a falta de condição ideal para dar seguimento às baterias que estavam por vir. Com a saída deles, o dia de competições foi cancelado.

A etapa feminina reserva um confronto brasileiro nas oitavas, já que Luana e Tainá se enfrentam nas oitavas. Já Tati Weston-Webb vai ter uma dura missão: encarar Caitlin Simmers, líder do circuito, na sexta bateria. As duas já mediram forças no primeiro round dos Jogos e a americana levou a melhor, mandando a brasileira para a repescagem.