Oitavas da Liga dos Campeões terão Liverpool x Bayern e Manchester United x PSG

A Uefa realizou nesta segunda-feira, em sua sede, o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões da temporada 2018/2019. A cerimônia que aconteceu em Nyon, na Suíça, definiu os confrontos da próxima fase do torneio e colocou frente a frente Manchester United e Paris Saint-Germain, além de Liverpool e Bayern de Munique.

Se ainda busca seu primeiro título da Liga dos Campeões, o milionário PSG terá pela frente um gigante do continente. Mais uma vez, o sorteio não foi dos melhores para a equipe de Neymar, eliminada justamente nas oitavas das últimas duas edições do torneio, pelo Barcelona, em 2016/2017, e pelo Real Madrid, em 2017/2018.

O time francês iniciará a decisão da vaga às quartas fora de casa, em Old Trafford, e definirá o confronto em casa, no Parque dos Príncipes. A única boa notícia para a equipe é o momento vivido pelo Manchester United. Dono de três títulos da Liga dos Campeões, o time não consegue se encontrar sob o comando de José Mourinho e ocupa apenas a sexta colocação do Campeonato Inglês.

Outro grande confronto reservado para as oitavas será Liverpool x Bayern de Munique, ambos donos de cinco títulos do torneio. O time inglês é o atual vice-campeão europeu e tem encantado com um estilo de futebol ofensivo. Já o Bayern é apenas o terceiro colocado do Alemão e tenta se recuperar após um início de temporada ruim sob o comando de Niko Kovac.

Atual tricampeão do torneio com o Real Madrid, Cristiano Ronaldo terá pela frente um antigo rival, uma vez que sua Juventus vai encarar o Atlético de Madrid. Enquanto o time espanhol busca seu primeiro título, e sediará a final desta temporada no Wanda Metropolitano, os italianos tentam deixar para trás os insucessos recentes para conquistar o torneio pela terceira vez.

Ex-clube de Ronaldo, o Real tem tarefa teoricamente bem mais fácil que seu rival. Afinal, o atual campeão e maior vencedor da Liga dos Campeões, com 13 conquistas, vai encarar o Ajax, que tem muita história – já faturou o torneio em quatro oportunidades -, mas está longe de seus melhores dias.

Principal rival do Real, o Barcelona também deu sorte no sorteio, ao menos teoricamente. O time de Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho, entre outros, vai duelar com o Lyon, que tentará repetir o que fez na primeira fase, quando surpreendeu o Manchester City e venceu na Inglaterra.

O City, aliás, foi outro que pegou um adversário bem inferior a ele no sorteio. Em busca de seu primeiro título e considerada uma das favoritas da competição, a equipe de Pep Guardiola vai duelar com o Schalke 04, que vive péssimo momento na temporada e é apenas o 13.º colocado do Campeonato Alemão.

As oitavas da Liga dos Campeões terão os seus jogos de ida nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro, enquanto as partidas de volta ocorrerão em 5, 6, 12 e 13 de março. Líderes dos seus respectivos grupos na fase da competição que foi encerrada na última quarta-feira, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto e Real Madrid terão a vantagem de atuar em casa no segundo confronto do mata-mata.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões (à direita, os times que fazem o segundo jogo em casa):

Schalke 04 x Manchester City

Atlético de Madrid x Juventus

Manchester United x PSG

Tottenham x Borussia Dortmund

Lyon x Barcelona

Roma x Porto

Ajax x Real Madrid

Liverpool x Bayern de Munique