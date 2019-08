OIE notifica primeiro foco de peste suína africana no Mianmar

São Paulo, 16 – A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês) notificou a identificação do primeiro foco da peste suína africana (ASF, na sigla em inglês) no Mianmar. De acordo com a OIE, o surto foi detectado em aldeias do Norte do país. O caso foi confirmado pelo governo local na última quarta-feira (14) e levou ao abate sanitário de 65 animais.

Na Ásia, a doença já foi identificada na China, no Vietnã, no Laos, no Camboja, na Coreia do Norte e na Mongólia.