OIE notifica novos surtos de peste suína africana

São Paulo, 12 – A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) informou que 114 novos surtos de peste suína africana foram notificados no mundo entre os dias 25 de dezembro e 7 de janeiro, ante 218 casos verificados no levantamento anterior. O número total de surtos em andamento subiu de 7.865 para 7,927, sendo 4.228 surtos somente na Romênia e 1.336 no Vietnã. Dos novos surtos, 74 foram notificados na Europa e 40 na Ásia. Os dados constam de levantamento quinzenal divulgado pela OIE.

De acordo com a organização, surtos novos ou em andamento foram registrados em 23 países. Na Europa, Alemanha, Letônia, Moldávia, Polônia, Romênia, Rússia, Sérvia e Ucrânia ainda apresentam a incidência da doença. Na Ásia, China, Índia, Indonésia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Papua Nova Guiné, Laos, Mianmar, Filipinas, Rússia, Timor Leste e Vietnã têm casos em andamento. Já na África, Namíbia, Nigéria, África do Sul e Zâmbia reportam a presença do vírus.

No período de cobertura do levantamento, foram notificadas perdas de 328 animais na Romênia, 90 na Rússia e 39 na Ucrânia.

