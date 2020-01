OIE notifica 1º foco da doença na Ucrânia, na República Checa e na África do Sul

São Paulo, 21 – A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês) notificou a identificação dos primeiros focos de gripe aviária na Ucrânia, na República Checa e na África do Sul. Na República Checa e na África do Sul, o vírus identificado foi o H5N8 – considerado altamente patogênico pelos organismos de saúde -, enquanto na Ucrânia, o vírus verificado foi o H5. A fonte ou origem da infecção ainda é desconhecida, de acordo com a OIE.

Na Ucrânia, conforme a OIE, o surto foi detectado em uma granja na cidade de Vinnitsa. O caso foi confirmado na segunda-feira pelo governo local e levou ao abate sanitário de 98 mil animais. O foco é o primeiro confirmado no país após três anos de erradicação da doença.

Já na República Checa, 15 animais foram eliminados em virtude do contato com o vírus. O surto foi detectado em uma granja na província de Vysocina e foi confirmado na segunda-feira pelo governo local.

Dois focos foram encontrados na África do Sul, na província de Western Cape, e levaram ao descarte sanitário de 7.577 aves, segundo informações do governo local repassadas à OIE.

Além dos casos reportados nesta terça-feira, a OIE já confirmou a verificação do surto na Romênia, Polônia, Índia, Eslováquia, Hungria e China. Os avisos de notificação da organização sobre a ocorrência da doença se acentuaram desde o início do ano.

Nesta terça-feira, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China informou também que novos focos da doença foram verificados no país. Estima-se que 1,1 mil cisnes já foram eliminados na província de Xinjiang e na região autônoma de Xinjiang Uygur pela contaminação com o vírus H5N6.

Alemanha notifica primeiro foco da doença em ave selvagem

O Ministério da Agricultura da Alemanha informou nesta terça-feira a identificação do primeiro foco de gripe aviária no país. De acordo com a pasta, o surto foi detectado em um ganso selvagem no Estado de Brandemburgo – leste do país, região fronteira com a Polônia.

O vírus identificado foi o H5N8 – considerado altamente patogênico pelos organismos de saúde. “Atualmente, na Alemanha, este é um caso individual, não envolvendo aves domésticas”, disse o Ministério Federal da Agricultura, em comunicado divulgado para a imprensa.

Na Europa, focos da doença já foram verificados na Romênia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Ucrânia e República Checa desde o início de janeiro.