OIC eleva superávit global de café em 2020/21, mas indica aperto em 21/22

LONDRES (Reuters) – A Organização Internacional do Café (OIC) aumentou sua previsão de superávit global de café para 2020/21 (outubro/setembro) em seu relatório mensal de junho, mas indicou que a produção provavelmente cairá abaixo da demanda mundial na próxima temporada.

A OIC elevou sua estimativa de superávit para 2020/21 de 2,01 milhões de sacas em maio para 2,30 milhões de sacas em junho, principalmente devido a uma projeção de redução no consumo.

O consumo agora é estimado em 167,20 milhões de sacas nesta temporada, ante as 167,58 milhões de sacas anteriores e abaixo das 168,5 milhões vistos antes da pandemia.

A OIC espera que a produção de muitos países, principalmente do Brasil, caia na próxima temporada, e vê o consumo crescendo à medida que as restrições à pandemia são atenuadas e as economias se recuperam.

A OIC não forneceu um número para o saldo projetado na próxima temporada.

As exportações globais de café totalizaram 9,8 milhões de sacas de 60 kg em maio de 2021, queda de 10,1% no comparativo anual, disse a OIC, mas as exportações agregadas nos primeiros oito meses da temporada aumentaram para 87,3 milhões de sacas, ante 85,4 milhões no mesmo período do ano anterior.

(Por Maytaal Angel)

