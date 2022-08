Oi tem prejuízo de R$321 mi no 2° tri com efeito cambial; receita de fibra sobe 39%

reuters 12/08/2022 - 10:04 Compartilhe

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – A Oi divulgou na noite de quinta-feira prejuízo líquido de 321 milhões de reais no segundo trimestre, após lucro bilionário um ano antes, conforme a variação cambial impactou negativamente os números da empresa.

A receita líquida total da Oi foi de 2,8 bilhões de reais de abril a junho, queda de 36,9%, à medida que inclui ativos vendidos pela empresa de telecomunicação no âmbito de sua recuperação judicial, como de telefonia móvel. Em dado comparável – receita das operações continuadas no Brasil – houve avanço de 1%.

No segmento de fibra ótica, um foco da empresa com a reorganização em andamento, a receita líquida cresceu 38,7% na base anual, para 960 milhões de reais, enquanto o número de casas conectadas com a tecnologia foi a quase 3,7 milhões, avanço de 29,5% ante um ano antes e de 4,1% na comparação trimestral.

A Oi disse que ainda há desaceleração das adições líquidas desde os últimos meses de 2021, devido a efeitos das condições macroeconômicas e seus impactos no cancelamento por clientes, mas que já vê “uma melhora nas adições líquidas nos meses de maio e junho”, segundo relatório de resultados.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) de rotina caiu 69,8% no segundo trimestre, para 388 milhões de reais. A margem Ebitda de rotina ficou em 14%, contra 29,3% em igual etapa de 2021.

O resultado financeiro líquido consolidado ficou negativo em 3,1 bilhões de reais, diante especialmente de efeito da variação cambial, após vir positivo em 1,2 bilhão no ano anterior.

Os custos e despesas operacionais de rotina da Oi caíram 23,3% em relação ao mesmo período do ano passado, para 2,4 bilhões de reais.

A dívida líquida fechou o trimestre em 16,1 bilhões de reais, queda de 48,7% frente aos três primeiros meses de 2022.

(Por Andre Romani; edição Paula Arend Laier)