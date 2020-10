Oi remarca para o dia 16 assembleia que vai decidir reeleição de conselho

A Oi remarcou para o dia 16 de outubro a sua assembleia geral de acionistas após o encontro na data original, 17 de setembro, não ter sido realizado por falta de quórum. A assembleia terá como pauta a alteração do artigo 64 do estatuto social da companhia e a reeleição dos atuais membros do conselho de administração para um novo mandato com prazo de duração até a assembleia de 2021, que irá deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2020.

A Oi informou que adotará um processo de avaliação do seu conselho com apoio de consultoria externa especializada, o que tem por objetivo subsidiar o próprio colegiado na elaboração de uma proposta aos acionistas para a eleição do conselho na assembleia de 2021, considerando as necessidades futuras da empresa e a efetividade do órgão.

“Com essa iniciativa, a Oi cria o marco dentro do qual será elaborada a proposta aos acionistas de composição do futuro conselho, de forma estruturada, transparente e criteriosa, em benefício da companhia e alinhada com as melhores práticas de governança corporativa”, afirma o comunicado que é assinado pelo presidente do conselho, Eleazar de Carvalho Filho.

A assembleia no dia 16 será presencial e acontecerá às 11h na sede da Oi, no centro do Rio de Janeiro, com opção de acesso remoto.

