Oi lança marketplace com itens de informática, jogos, telefonia e eletrônicos

A Oi anunciou nesta terça-feira, 20, três iniciativas que fazem parte de um novo conjunto de esforços para aprofundar a participação da operadora no segmento de produtos, serviços e conteúdos, expandindo sua atuação além da oferta de telefonia e internet.

A principal novidade é o lançamento do Oi Place, um site que irá agregar 3 mil produtos e serviços de parceiros, ou seja, funcionará como um marketplace. A plataforma estará aberta a todos os consumidores, não só aos clientes da tele.

“Queremos transformar a companhia em uma grande marca de consumo de produtos, serviços e conteúdo”, afirmou o vice-presidente de Clientes da Oi, Bernard Winik, durante entrevista coletiva online à imprensa.

O marketplace vai vender itens relacionados à conectividade e experiências digitais, que vão desde celulares, televisões, notebooks, games até fechaduras digitais, câmeras residenciais e lâmpadas que respondem a comandos de voz, entre outros itens.

“O objetivo é trazer mais soluções para vida digital dos consumidores. O marketplace vai funcionar como o supermercado onde o cliente pode encontrar produtos para potencializar as suas conexões”, explicou o Diretor de Marketing Empresarial, Renato Guenzburger.

Para compor sua própria plataforma de vendas, a Oi fechou parceiras com marcas como Nokia, Intelbras, D-Link, Motorola, entre outros. Na próxima fase de desenvolvimento do marketplace serão incorporados serviços do ramo, como instalação e consultoria de equipamentos digitais para melhorar a experiência dos consumidores com esses itens, acrescentou Guenzburger.

Oi Play e Clube de Vantagens

A Oi também anunciou hoje a repaginação do Oi Play e do Clube de Vantagens.

O Oi Play – serviço de streaming que agrega conteúdos de vídeo em um só lugar, como a Netflix ou Amazon Prime Vídeo – passou por melhorias no portfólio, apresentação e funcionalidades da plataforma nos últimos meses. Também estão sendo agregados entre 10 e 15 canais de TV ao vivo, como a CNN Brasil, por exemplo.

O diretor de Marketing disse que essas medidas contribuíram para uma alta de 58% no número de usuários ativos e crescimento de 87% nas receitas nos últimos cinco meses.

Por sua vez, o Clube de Vantagens, chamado Oi Mais Alegria, está passando por um avanço no seu portfólio de serviços e descontos oferecidos aos clientes da tele.

