Oi lança marca Oi Soluções para aprofundar atuação no segmento corporativo

A Oi lançou nesta quarta-feira, 4, o Oi Soluções, nova marca da operadora para aprofundar a sua atuação no segmento de prestação de serviços de telecomunicações e tecnologia da informação para empresas – setor chamado pelo jargão de B2B. Para o anúncio, a companhia organizou um almoço com executivos das empresas parceiras e jornalistas no Palácio Tangará, hotel de luxo na zona sul de São Paulo.

Com essa iniciativa, a Oi quer ser lembrada não só como a operadora que leva o tubo de redes até os pontos de acesso, mas também como uma prestadora de soluções digitais nas áreas de segurança da informação, big data, análise de dados, armazenagem de dados da nuvem, entre outros.

“Nós vamos usar a nossa estrutura para mais iniciativas estratégicas”, destacou o diretor operacional, Rodrigo Abreu. “A Oi já é a maior prestadora de serviços B2B do Brasil e continuará a ser”, completou.

A medida também busca alavancar o ganho de receita com B2B, que vem caindo ao longo do ano. O balanço publicado esta semana pela Oi mostrou que a área corporativa gerou uma receita de R$ 4,192 bilhões no acumulado de janeiro a setembro de 2019, recuo de 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

O segmento corporativo tem, entretanto, um peso importante no balanço da Oi, sendo o terceiro ramo com maior geração de receita, atrás da área de serviços de telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura (R$ 5,541 bilhões) e telefonia móvel pré e pós-paga (R$ 5,116 bilhões).