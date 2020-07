Oi: Highline do Brasil faz proposta para comprar UPI de Torres por R$ 1,076 bi

A operadora de telefonia Oi, em recuperação judicial, informa que recebeu proposta vinculante de R$ 1.076.740.878,00 da Highline do Brasil para compra de ativos que incluem atividades de sites de telecomunicação outdoor e indoor de transmissão de radiofrequência da companhia e suas subsidiárias (UPI Torres e Empresas Oi).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Oi detalha que o valor oferecido pela Highline para a aquisição da UPI Torres foi estabelecido com base na receita líquida dos sites.

“A proposta está em linha com a implementação do Plano Estratégico de transformação das operações das Empresas Oi e com a proposta de aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, protocolada pela companhia e suas controladas em recuperação judicial, em 15 de junho de 2020, perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a qual prevê a alienação da UPI Torres em processo competitivo na forma da LRF, a ser realizado após aprovação do Aditamento ao PRJ em Assembleia Geral de Credores e posterior homologação pelo Juízo da RJ”, diz a companhia no documento.

A Oi reitera ainda seu compromisso com a execução de seu Plano Estratégico e o foco na sua transformação em maior provedora de infraestrutura de telecomunicações do País, a partir da massificação da fibra ótica e internet de alta velocidade, do provimento de soluções para empresas e da preparação para a evolução para o 5G, voltada para negócios de maior valor agregado e com tendência de crescimento e visão de futuro.

Ativos móveis

A Oi confirmou ainda ter recebido oferta vinculante em conjunto da Telefônica, Tim e Claro para aquisição do negócio móvel do Grupo. O valor da oferta não foi informado, mas analistas calculam em cerca de R$ 15 bilhões o valor desse ativos. A operação inclui a totalidade dos ativos que constituem a “UPI de Ativos Móveis”, o que inclui termos de autorização de uso de radiofrequência; base de clientes do Serviço Móvel Pessoal; direito de uso de espaço em imóveis e torres; elementos de rede móvel de acesso ou de núcleo; e sistemas/plataformas.

Veja também