Oi estende prazo para exercício de preferência no aumento de capital até 4/1

A Oi informa, em meio ao processo de aumento de capital de R$ 4 bilhões, que foi aprovada a extensão de nove dias no prazo para exercício dos direitos de preferência, com término previsto para 4 de janeiro de 2019. Inicialmente, o exercício poderia ser feito até 26 de dezembro deste ano.

Nesse contexto, também foi firmado pela empresa um aditivo sobre o contrato de compromisso pelo qual seu término automático foi prorrogado até 31 de dezembro de 2018. Os compromissos dos investidores backstoppers estão sujeitos à satisfação de certas condições previstas no contrato, acrescenta a empresa em aviso aos acionistas.

A operadora destaca que a prorrogação do término automático permitirá à companhia continuar a buscar a satisfação destas condições e o prosseguimento das negociações com os backstoppers em favor de um aumento de capital com garantia de subscrição.

Segundo a Oi, em razão da extensão do prazo final de exercício, as datas divulgadas, inclusive aquela em que os acionistas serão notificados com relação às suas respectivas alocações de sobras de ações não subscritas e o prazo para integralização de tais sobras, também foram ajustadas.