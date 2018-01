Oi: empresas registram geração de caixa negativa em R$ 454 mi em novembro

As empresas do Grupo Oi que estão em recuperação judicial registraram uma Geração de Caixa Operacional Líquida negativa em R$ 454 milhões em novembro de 2017, uma piora de 90% ante o resultado negativo de R$ 238 milhões em outubro. Segundo as informações divulgadas pelo escritório de advocacia Arnoldo Wald, administrador judicial do processo de recuperação, houve uma queda de R$ 204 milhões nos recebimentos, e aumento de R$ 31 milhões no volume de pagamentos e investimentos.

Na conta de recebimentos, a Oi totalizou um fluxo de R$ 2,689 bilhões em novembro, queda de 7% em relação a outubro. Segundo o relatório, o destaque no mês foi a queda de 3,8% nos recebimentos de clientes, para R$ 1,873 bilhão. Todas as demais rubricas na conta de Recebimentos também tiveram variação negativa, exceto a de Serviços de Uso de Rede. A principal explicação é o menor número de dias úteis em relação a outubro.

No fluxo de pagamentos houve uma elevação de 1,1% em novembro, para R$ 2,752 bilhões. Segundo a Oi, a principal responsável pelo resultado foi a rubrica Fornecedores de Materiais/Serviços, com elevação de R$ 43 milhões, para R$ 1,839 bilhão. Esse aumento foi provocado pelos repasses para a Contax.

Já os investimentos tiveram redução de 4,6% em novembro ante outubro, para R$ 391 milhões. O volume de investimentos acumulados até outubro é de R$ 4,059 bilhões.

Com isso, o saldo final de Caixa Financeiro das empresas em recuperação da Oi chegou a R$ 6,877 bilhões, queda mensal de 6,1%.