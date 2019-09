Oi diz que desconhece interesse da Telefônica em ativos da companhia

Em resposta a ofício enviado pela B3, a Oi afirma que desconhece qualquer informação sobre uma eventual proposta da Telefônica Brasil para compra de alguns dos seus ativos. O ofício foi motivado por reportagem publicada mais cedo pelo

Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, sobre o interesse da empresa espanhola nas redes de telefonia e dados móveis da Oi, que integram as tecnologias 3G e 4G, e não à estrutura fixa voltada aos serviços de voz, banda larga e TV paga. O movimento ocorre após a aprovação recente das novas regras do setor de telecomunicações no Brasil.