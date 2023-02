Oi confirma que Justiça dos EUA aceitou pedido de recuperação judicial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2023 - 9:28 Compartilhe

A Oi confirmou nesta terça-feira, 14, que o Juízo de Falências dos Estados Unidos deferiu na segunda-feira, 13, os pedidos da companhia e de suas subsidiárias visando a concessão de tutela de urgência para, dentre outros, suspender a execução/exigibilidade de certas obrigações assumidas pelas requerentes. A informação havia sido publicada no Estadão/Broadcast na segunda.





Segundo comunicado ao mercado, a decisão sobre o reconhecimento do processo cautelar e de eventual pedido de recuperação judicial que venha a ser ajuizado no Brasil será apreciado pelo Tribunal Federal de Falências do Distrito Sul de Nova York em audiência marcada para o dia 29 de março de 2023, às 10h (horário de Nova York).

“A companhia manterá os seus acionistas e o mercado informados a respeito dos desdobramentos relacionados ao tema desse comunicado ao mercado”, afirma a Oi.





