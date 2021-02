Oi confirma negociação exclusiva com fundo do BTG para venda da InfraCo

A Oi, operadora de telefonia em Recuperação Judicial, confirmou nesta quinta-feira, 4, ter assinado acordo de exclusividade com o fundo de investimentos em participações (FIP) Economia Real, gerido pelo BTG Pactual, para discutir a venda da InfraCo, unidade de negócios de fibra ótica da operadora. Conforme antecipou o Broadcast com fontes de mercado, a exclusividade garante que a companhia congele as discussões com o fundo americano Digital Colony, que é o outro candidato a comprar a InfraCo.

De acordo com fato relevante divulgado pela empresa, o acordo tem vigência inicial até 06 de março de 2021 e pode ser renovado automaticamente por mais um período de 30 dias.

Segundo a Oi, o acordo visa “garantir segurança e celeridade às tratativas em curso entre as partes e permitir que, caso sejam satisfatoriamente finalizadas as negociações de condições e documentos entre as partes, a Oi tenha condições de garantir às Proponentes o direito de cobrir (right to top) outras propostas

recebidas no processo competitivo de alienação da UPI InfraCo”.

