Oi conclui transferência de torres móveis para Highline do Brasil

A Oi, operadora de telefonia em recuperação judicial, anunciou ter concluído nesta terça-feira, 30, a alienação das torres móveis (UPI) à Highline do Brasil, vencedora do leilão realizado em 26 de novembro do ano passado.

Com a conclusão, a totalidade das ações de emissão da SPE Torres foi transferida para a Highline, que realizou hoje o pagamento da primeira parcela, à vista e em dinheiro, de R$ 861,758 milhões. O valor total do negócio é de R$ 1,077 bilhão. Segundo fato relevante divulgado pela empresa há pouco, o saldo remanescente será pago após as apurações e “ajustes usuais” previstos para neste tipo de operação.

Sua conclusão, acrescenta a operadora, representa a implementação de mais uma etapa do plano de recuperação judicial e do plano estratégico de transformação da Oi, para garantir sua maior flexibilidade e eficiência financeiras e sustentabilidade de longo prazo.

