Oi celebra contrato para vender prédio no Rio de Janeiro por R$ 120,5 milhões

A Oi celebrou um instrumento de promessa de venda de um imóvel de sua propriedade no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, para a Alianza Gestão de Recursos por R$ 120,5 milhões. De acordo com a empresa de telecomunicações, a venda está em linha com o Plano de Recuperação Judicial e com seu Plano Estratégico.

O imóvel fica na rua General Polidoro, 99, e atualmente é ocupado pela própria empresa. De acordo com o comunicado da Oi, a operação foi autorizada pela 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, após manifestação favorável do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Administrador Judicial. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou a desvinculação do prédio da Relação de Bens Reversíveis da Oi.

A transferência efetiva do imóvel e o recebimento do valor de venda vão acontecer em março, após o cumprimento de condições contratuais.