Oi: bondhonders optaram por receber valores na forma de ações

A Oi comunicou nesta noite de sexta-feira, 16, que os credores que possuem títulos emitidos pela companhia no exterior, ou bondholders, que representam US$ 8,017 bilhões em créditos devidos pela tele, optaram por receber os valores na forma de ações, no âmbito do Plano de Recuperação Judicial da companhia.

Com isso, a Oi informa que a potencial diluição de participação dos atuais acionistas resultados da futura emissão de novas ações e distribuição das ações que hoje pertencem à Portugal Telecom International Finance (PTIF) seria de, aproximadamente, 71%. O Plano de Recuperação previa uma diluição de até 75%.

O porcentual está sujeito ao resultado de uma oferta de troca que será feita aos bondholders, e ao resultado do exercício de preferência pelos atuais acionista da Oi na oferta.