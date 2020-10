Oi/Abreu: consideramos participar de leilão de 5G, mesmo sem conclusão de venda

O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, afirmou que a companhia pretende participar dos leilões de 5G previstos para serem realizados entre este mês até o primeiro trimestre de 2021, mesmo com a venda das operações móveis em andamento. “Até que a operação esteja concluída, consideramos participar do 5G, vamos analisar o que vale a pena comprar”, afirmou Abreu em live promovida pela Genial Investimentos.

A Oi recebeu proposta vinculante pelas operações móveis de R$ 16,5 bilhões do consórcio formado pelas rivais Vivo, Claro e TIM, que pretendem dividir entre si as redes e os clientes da Oi. A empresa de infraestrutura Highline do Brasil, do fundo americano Digital Colony, também fez oferta de valor não revelado.

Abreu disse ainda que a Oi não pretende fazer o grupamento de suas ações, afirmando que não vê necessidade. Ele também indicou que a Oi não acredita que será necessário estender o prazo de conclusão da recuperação judicial, ou seja, que a perspectiva é de que seja anunciado o fim do processo no final do ano que vem, junto com o prazo final de venda dos ativos móveis e de infraestrutura, que são condição do plano.

Veja também