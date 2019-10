Oficinas gratuitas no setor de Panificação e Confeitaria

A oitava edição do ‘Encontro Panis et Lactis’ terá uma série de palestras, workshops e oficinas gratuitas no segmento de Alimentação, com foco em panificação, confeitaria e produtos derivados do leite. O evento, que será realizado entre os dias 29 e 31, no Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos (Nata), em São Gonçalo, pretende aproximar a comunidade acadêmica de pequenas, médias e grandes empresas do setor. A entrada é gratuita, e as inscrições devem ser feitas pelo site www.panisetlactisigpa.com.br.

Segundo Thatiana Zukas, gerente do Instituto GPA ? que mantém o Nata junto com a rede varejista Extra ?, o principal objetivo do encontro é a troca de conhecimentos para a melhoria da propriedade nutricional de alimentos. O incentivo ao avanço das tecnologias aplicadas em processos de fabricação tradicionais, artesanais ou industriais também estão na programação do evento.

“Além de ser um espaço aberto a pesquisa, que discute os avanços tecnológicos e científicos na área de alimentos, o Panis permite ao pequeno empreendedor um conhecimento prático e rápido que pode ajudá-lo no desenvolvimento do seu negócio, chegando a um produto de melhor qualidade, mais saudável e com maior valor agregado”, explica Thatiana.

As atividades irão acontecer nos laboratórios de Alimentos, de Microbiologia e de Físico-Química e na Usina de Laticínios e de Panificação.

‘Panificação Moderna e Tendências de Mercado’, ‘Selo Arte: Impacto na Indústria e Comércio de Produtos de Origem Animal’ e ‘Queijos Vivos: Ciência, terra e olho no olho’ são algumas das oficinas previstas.

O Nata fica no Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no bairro Colubandê.