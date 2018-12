Oficializado no Flamengo, Rodrigo Caio se despede do São Paulo em rede social

Após ser anunciado como primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2019, Rodrigo Caio usou as redes sociais para se despedir do São Paulo e dos torcedores do clube. O zagueiro de 25 anos assinou contrato de cinco anos com o time carioca.

“Posso dizer que foi uma vida aqui dentro, alegrias, conquistas, amor e sofrimento, mas que tudo valeu a pena. Saio de cabeça erguida, muito realizado e deixo um legado: profissionalismo, dedicação e respeito a essa camisa”, disse o jogador, que também atua como volante, em seu perfil no Instagram.

“Muito obrigado, instituição São Paulo Futebol Clube, a todos jogadores, diretoria, comissões técnicas, funcionários, e os verdadeiros torcedores tricolores, além daqueles que fizeram parte dessa minha história. Vocês estarão sempre em minha memória e coração”, escreveu o jogador.

Formado nas divisões de base do São Paulo, Rodrigo Caio soma 277 jogos disputados e 13 gols marcados pelo clube. Mas o zagueiro perdeu espaço no clube em 2018, especialmente por ter sofrido uma lesão no pé esquerdo em abril. O problema encerrou as possibilidades e o sonho de disputar a Copa do Mundo da Rússia pela seleção brasileira.

O jogador já vive o clima do seu novo time e revelou estar “extremamente motivado” com a chance de defender o Flamengo. “É com muito orgulho e extremamente motivado que inicio a minha história no Flamengo. Honrado demais em poder defender esse clube gigantesco. Não vejo a hora de entrar em campo com a camisa rubro-negra”, escreveu Rodrigo.

Rodrigo Caio possui em seu currículo o título da Copa Sul-Americana de 2012, além de ter faturado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as informações são de que o Flamengo vai desembolsar 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) por 45% dos direitos econômicos do jogador.