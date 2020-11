Fortaleza confirma saída de Rogério Ceni, que deve ir para o Flamengo Em negociação com o Flamengo, treinador encerrou a sua segunda passagem pelo Leão

Fim da linha para Rogério Ceni no Fortaleza. Após receber a proposta do Flamengo, o treinador se reuniu com a diretoria do Tricolor e acertou a sua saída do clube.

Assim que concretizou a rescisão, o comandante se reuniu com o elenco e anunciou a sua decisão de ir embora. Esta é a segunda vez que Rogério Ceni deixa o comando do Fortaleza. Ano passado, o treinador deixou o time para dirigir o Cruzeiro. Após não obter sucesso no time mineiro regressou ao Leão.

O último jogo de Ceni no Tricolor do Pici aconteceu no último fim de semana, quando a equipe foi superada pelo Athletico por 2 a 1. Além de Rogério, também deixam o Fortaleza os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o Tricolor.

Rogério Ceni venceu o Campeonato Brasileiro da Série B, em 2018, a Copa do Nordeste de 2019, e o Campeonato Cearense de 2019 e 2020 pelo Fortaleza. O clube disputou a Copa Sul-Americana da atual temporada.

Agora, Ceni é aguardado no Flamengo para substituir Domènec Torrent, demitido nesta segunda-feira. O Rubro-Negro irá desembolsar cerca de R$1 milhão para pagar a multa de Ceni.

Rogério Ceni não é mais treinador do Fortaleza. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso em seu próximo desafio. Os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o Tricolor. pic.twitter.com/ag1ygBRWNg — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) November 10, 2020

