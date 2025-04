Oficial de Justiça tenta notificar Bolsonaro em hospital sobre processo no STF

Um oficial de Justiça procurou nesta quarta-feira, 23, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Hospital DF Star, onde encontra-se internado, para tentar notificá-lo sobre a abertura de processo no STF (Supremo Tribunal Federal) por supostas tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O ex-mandatário está há 10 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da unidade de saúde. Por meio de nota enviada à IstoÉ, o STF explicou que os réus do núcleo 1 foram notificados sobre o início da ação penal e intimação para apresentação da defesa entre os dias 11 e 15 abril. Devido ao problema de saúde de Bolsonaro, houve a determinação para que aguardasse uma data adequada para isso.

“A divulgação de live realizada pelo ex-Presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)”, completou a Corte.

O STF decidiu em março tornar Bolsonaro e outros sete réus no inquérito sobre tentativa de golpe. São eles: Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

Foram imputados a eles os crimes de abolição violenta do estado democrático de direito; golpe de estado; organização criminosa; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.