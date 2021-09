Oferta subsequente de ações da Vamos sai a R$16,75 cada, movimenta R$1,1 bi

SÃO PAULO (Reuters) – A locadora de caminhões, de máquinas e equipamentos Vamos aprovou a precificação de sua oferta subsequente de ações a 16,75 reais cada, informou a empresa em fato relevante.

O valor ficou 3,73% abaixo do preço de fechamento do papel no mercado à vista na quinta-feira, de 17,40 reais.

A operação movimentou 1,1 bilhão de reais e a companhia afirmou que pretende usar os recursos da oferta para crescimento orgânico, com a aquisição de caminhões e máquinas.

(Por Aluísio Alves)

Veja também