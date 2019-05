Washington, 24 – O número de bovinos e bezerros em confinamento para abate nos Estados Unidos chegou a 11,8 milhões de cabeças em 1º de maio, de acordo com boletim divulgado nesta sexta-feira, 24, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume é 2% maior do que no ano passado, e o maior para 1º de maio desde que o relatório começou a ser publicado, em 1996. Fonte: Dow Jones Newswires