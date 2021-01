Oeste vence o Figueirense e mantém sonho de permanência na Série B Pedrinho e Bruno Alves marcam para o Rubrão, e Lucas Barcelos desconta para visitantes

Em duelo direto no Z-4 da Série B, o Oeste recebeu o Figueirense na Arena Barueri, neste sábado, e levou a melhor. Em partida válida pela 32ª rodada, a equipe rubro-negra venceu por 2 a 1, com gols de Pedrinho e Bruno Alves. Lucas Barcelos descontou para os visitantes.

+ Confira quais são os maiores campeões da década passada no futebol brasileiro

SITUAÇÃO NA TABELA

Mesmo com a vitória, o Oeste permanece na lanterna, com 23 pontos, e depende de um milagre para escapar do rebaixamento para a Série C. Já o Figueirense, com 35 pontos, é o 16º colocado – o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Furacão tem o mesmo número de pontos que o 17º Náutico, mas leva vantagem no saldo de gols.

+ Confira a tabela completa da Série B do Brasileirão

VANTAGEM CONFORTÁVEL

Jogando em casa, o Oeste aproveitou falhas do Figueirense e abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Primeiro, aos 18 minutos, Pedrinho recebeu na intermediária, teve espaço para arrumar e soltou uma bomba no ângulo esquerdo de Rodolfo Castro para abrir o placar. Em seguida, aos 30, Bruno Alves recebeu livre dentro da área e chutou de primeira para a rede.

DE VOLTA AO JOGO

No início da etapa final, aos 10 minutos, o Figueirense conseguiu descontar e colocar fogo na partida. Após pressão e roubada de bola, Thiaguinho cruzou da direita, Erison cabeceou na trave, e Lucas Barcelos pegou a sobra. A bola ainda bateu no travessão e morreu dentro do gol de Glauco.

PRÓXIMOS JOGOS

Em busca de manter a boa fase, o Oeste volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h15 (de Brasília), para enfrentar o Operário-PR, fora de casa. No mesmo dia, mas às 21h30, o Figueirense recebe o CSA no Orlando Scarpelli.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também