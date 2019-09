Oeste sai atrás, mas busca empate por 1 a 1 contra o Paraná na Arena Barueri

O Paraná perdeu uma grande oportunidade de fazer as pazes com a vitória e se aproximar do G-4 – a zona de acesso – ao ficar no empate sem gols diante do Oeste neste sábado, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Oeste foi aos 30 pontos, ainda com uma “gordura” para a zona de rebaixamento. O Paraná, que não vence há quatro rodadas, tem 35, ainda na briga por um lugar dentro do G-4.

Tentando acabar com jejum de vitórias, o Paraná tomou a iniciativa do duelo e criou boa oportunidade de abrir o placar aos seis minutos. Após cobrança de escanteio de Vitinho, Rodolfo cabeceou para fora. Na sequência, Judivan arriscou dentro da área e parou na defesa de Luis Carlos.

A resposta veio com Fábio. O atacante arriscou da intermediária e mandou rente à trave. Mas foi o Paraná que abriu o placar. Aos 21 minutos, Jenison pegou a bola antes dela sair para lateral, invadiu a área e deu para Vitinho. O meia só completou para o gol.

O Oeste, no entanto, conseguiu empatar sete minutos depois. Bruno Lopes recebeu de Elvis e chutou. O goleiro Thiago Rodrigues rebateu nos pés de Fábio e o atacante deixou tudo igual. Antes do apito final, Jenison saiu de frente de Luis Carlos e parou na defesa do goleiro paulista.

No segundo tempo, o Oeste quase cometeu a mesma gafe do jogo passado. Cléber Reis recuou para Luis Carlos. O goleiro foi dominar, mas deixou a bola correr. No entanto, conseguiu se recuperar e tirar dos pés do atacante rival.

O Oeste envolveu o Paraná, mas encontrou dificuldade no último passe e pouco deu trabalho para Thiago Rodrigues. Já a equipe paranaense teve um gol anulado aos 46 minutos, marcado por Rafael Furtado. Após o susto, o jogo ficou equilibrado e seguiu assim até o apito final.

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Figueirense na próxima sexta-feira, às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. No sábado, às 16h30, o Paraná faz o clássico contra o Coritiba no estádio Durival Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 1 PARANÁ

OESTE – Luís Carlos; Betinho, Cléber Reis, Égon e Alyson; Lídio, Bonilha, Elvis (Matheus Oliveira), Bruno Lopes (Gabriel Vasconcelos) e Roberto (Mazinho); Fábio. Técnico: Renan Freitas.

PARANÁ – Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, Judivan (Pimentinha) e Vitinho Mesquita (Itaqui); Bruno Rodrigues e Jenison (Rafael Furtado). Técnico: Matheus Costa.

GOLS – Vitinho Mesquita, aos 21, e Fábio, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alyson e Lídio (Oeste); Éder Sciola, Fernando Neto e Rodolfo (Paraná).

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA – R$ 11.850,00.

PÚBLICO – 736 torcedores.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).