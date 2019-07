Oeste marca nos acréscimos e vence Londrina por 1 a 0 em Barueri

O Oeste precisou de um gol nos minutos finais para encerrar uma sequência de empates na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time paulista derrotou o Londrina, por 1 a 0, na sua volta à Arena Barueri, em jogo válido pela 12ª rodada. Fábio, aos 46 minutos do segundo tempo, anotou o único gol do jogo.

O Oeste havia empatado seus dois últimos jogos e subiu para o 11º lugar, chegando aos 16 pontos. O Londrina, por sua vez, perdeu a oportunidade de voltar ao G-4 e caiu para o sexto lugar, com 20 pontos, um a menos que o Sport, quarto colocado.

O jogo começou com um fato inusitado. Os zagueiros Silvio e Marcondes, do Londrina, entraram em campo usando a camisa 4. O árbitro Rodrigo Batista Raposo (DF) demorou quatro minutos para perceber e pedir a troca do uniforme. E a confusão ainda acabou sobrando para Sílvio, que recebeu amarelo por entrar com a camisa errada.

Superado o problema, o Londrina se concentrou na partida e quase abriu o placar no início em chute de fora da área de Breno, que exigiu boa defesa de Glauco. O Oeste não demorou a responder. Após cruzamento da esquerda, Matheus Oliveira emendou um belo voleio dentro da área e parou em Matheus Albino, aos 12 minutos.

A troca de ataques perigosos no início foi uma boa mostra de como foi o primeiro tempo. Os times fizeram uma partida franca, buscando o ataque, mas penaram para acertar as jogadas. Tanto que os dois times tiveram apenas mais uma boa chance antes de ir para o intervalo. Enquanto o Londrina assustou em cabeçada de Alisson Safira, o Oeste chegou no toque de bola. Bruno Lopes fez o pivô e acionou Cicinho. O lateral invadiu a área pela direita, mas cruzou em cima do goleiro.

O Oeste começou em cima no segundo tempo. Em nova boa chegada pela direita, Cicinho tentou surpreender finalizando de fora da área, mas Matheus Albino caiu bem para fazer a defesa. Depois foi a vez de Elvis arriscar. Ele recebeu cruzamento de Thiaguinho e, mesmo livre, acabou mandando para fora.

Bem mais recuado do que na primeira etapa, o Londrina se fechou em busca de uma oportunidade de decidir o jogo no contra-ataque. O ataque paranaense conseguiu espaço na velocidade aos 19 minutos com Anderson Oliveira. O atacante, no entanto, carregou demais a bola e acabou finalizando por cima, longe do gol.

Apesar de não dar em nada, o lance reacendeu a partida. O Londrina se lançou ao ataque e só não abriu o placar, pois Glauco salvou duas vezes no mesmo lance. Primeiro, ele espalmou finalização de Anderson Oliveira, depois, no rebote, ele salvou em chute forte de Nathan.

A resposta do Oeste veio na sequência em jogada de Mazinho. A bola ficou viva dentro da área e sobrou para Elvis finalizar. Rai Ramos conseguiu se recuperar na jogada e fez bem o bloqueio.

Quando o empate parecia encaminhado, o Oeste abriu o placar. Aos 46 minutos, Mazinho cruzou em direção ao gol e Fábio deu leve desvio para vencer Matheus Albino.

Os dois times voltam a campo na terça-feira, quando a Série B terá rodada completa. Às 19h15, o Londrina enfrenta o Paraná, no Estádio do Café, no interior paranaense. Um pouco mais tarde, às 20h30, o Oeste visita o CRB, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 x 0 LONDRINA

OESTE – Glauco; Cicinho, Cleber Reis, Caetano e Alyson; Betinho, Thiaguinho (Mazinho) e Matheus Oliveira (Cesinha), Élvis, Bruno Lopes (Léo Ceará) e Fabio. Técnico: Renan Freitas.

LONDRINA – Matheus Albino; Raí Ramos, Sílvio, Marcondes e Breno; Anderson Leite, Germano e Higor Leite (Nathan Cachorrão); Anderson Oliveira, Alisson Safira (França) e Luidy (Uelber). Técnico: Alemão.

GOL – Fábio, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Sílvio e França (Londrina).

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA – R$ 21.145,00.

PÚBLICO – 1.236 pagantes.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).