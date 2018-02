Oeste empata no DF e segue na Copa do Brasil; Inter de Limeira bate Rio Branco-AC

Além da Ponte Preta, mais dois clubes paulistas carimbaram vagas para a segunda fase da Copa do Brasil nesta terça-feira. O Oeste, por estar mais bem posicionado no ranking, avançou ao empatar com o Brasiliense por 1 a 1, enquanto que a Internacional, de Limeira (SP), passou ao derrotar o Rio Branco-AC por 1 a 0, no estádio Limeirão.

Com nomes como Radamés, Souza e Nunes, autor do único gol do Brasiliense no empate por 1 a 1 com o Oeste, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o time candango chegou a ser melhor do que a equipe paulista. Saiu na frente do placar, mas Raphael Luz, aos 19 minutos do segundo tempo, levou o time visitante para a próxima fase.

O Oeste já sabe quem vai enfrentar agora. Seu adversário será o Figueirense, que eliminou na quarta-feira passada o Treze. Vale lembrar que o clube catarinense, assim como o time paulista, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Já a Internacional surpreendeu ao passar pelo Rio Branco, do Acre, por 1 a 0, no estádio Major Levy Sobinho, o Limeirão. O gol foi marcado por Tom. O time de Limeira não deu brechas ao adversário e começa a fazer história na Copa do Brasil.

Na segunda fase, a rival será a Ponte Preta, que carimbou a sua classificação ao empatar sem gols com o Nacional, do Amazonas, na Arena Amazônia, em Manaus.