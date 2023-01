OEA se reúne hoje para discutir ataques à democracia no Brasil

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/01/2023 - 8:19 Compartilhe

SÃO PAULO, 11 JAN (ANSA) – O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) se reúne nesta quarta-feira (11) para discutir os atos antidemocráticos protagonizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil.





A reunião acontece ao meio-dia (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo no site da entidade e em suas páginas no YouTube e no Facebook.

No último domingo (8), o secretário-geral da OEA, Luis Almagro, condenou os “ataques às instituições em Brasília”, definindo o episódio como “um atentado direto à democracia”.

“Essas ações são indesculpáveis e de natureza fascista”, acrescentou. (ANSA).





