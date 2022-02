‘Odeio não ter vencido’, diz John Terry sobre título mundial perdido pelo Chelsea em 2012 Ex-jogador deseja um final diferente para o clube nesta nova final contra um time brasileiro.

Ídolo do Chelsea, John Terry, manifestou o seu apoio ao clube nesta decisão do Mundial de Clubes, contra o Palmeiras. O ex- zagueiro, postou nas redes sociais lamentando a perda do título em 2012. Naquela ocasião, os Blues foram derrotados pelo Corinthians, arquirrival do adversário desta final em 2022.

As declarações sobre a partida deste sábado (12), estão agitando o mundo da bola. O inglês, John Terry, através do seu perfil no Instagram, evidenciou que a perda do mundial, 10 anos atrás, no Japão, para o Corinthians, não foi superada por ele.

O inglês disparou seu relato daquela final no Japão :

– O único troféu que a minha geração perdeu, odeio não ter ganho. Afirmou Terry.

O ídolo do clube londrino, ainda aconselhou os jogadores envolvidos nesta final e alertou para não repetirem o erro de 2012:

– Não terão outras muitas oportunidades para ganhar (o mundial). Relatou o ex-zagueiro.

Na ocasião, Terry ficou de fora da decisão por conta de uma lesão muscular. Hoje do lado de fora dos gramados, como torcedor, o ídolo do Chelsea, espera que os atuais jogadores do Chelsea, tenham um final diferente do time de 2012.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais