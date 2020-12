Odegaard é dúvida para duelo da Champions e clássico de Madri

O meio-campista Martin Odegaard não treinou com os companheiros nesta segunda-feira e é dúvida para o duelo decisivo entre Real Madrid e Borussia Monchengladbach pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira. O norueguês será submetido a exames nesta terça-feira por conta de dores na perna esquerda.

Além da competição continental, o jovem de 21 anos pode perder o clássico contra o Atlético de Madrid no sábado. O atleta foi o principal reforço do clube merengue nesta temporada ao retornar de empréstimo da Real Sociedad, uma vez que o clube de Zidane não se movimentou na janela de transferências.

Após o retorno do futebol na última temporada por conta da paralisação do esporte devido à Covid-19, Odegaard perdeu três dos 11 jogos da Real Sociedad. Em outubro, já sob comando de Zidane no Real Madrid, o atleta também teve um problema muscular e não consegue ter a sequência que gostaria.

