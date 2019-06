Odebrecht informa que Justiça peruana homologou acordo de cooperação

A Odebrecht informou que a Justiça peruana homologou, nesta quarta-feira, 19, o acordo definitivo com a Odebrecht que estabelece as bases para continuidade da cooperação da empresa com aquele país. O Peru é o oitavo país com o qual a Odebrecht chega a um acordo, depois do Brasil, Estados Unidos, Suíça, República Dominicana, Panamá, Equador e Guatemala.

Em nota, a Odebrecht afirma que a empresa segue buscando entendimentos desta mesma natureza com outros países onde está presente.

Na lista de credores apresentada à Justiça na segunda-feira em seu pedido de recuperação judicial, constam US$ 124 milhões do acordo de leniência com a República Dominicana e R$ 3,56 bilhões de acordo firmado com as autoridades brasileiras.